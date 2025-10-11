قباد شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی استان و توسعه همکاری‌های تجاری با اقلیم کردستان و کشور عراق برگزار می‌شود.

وی افزود: حضور فعال تولیدکنندگان بومی در کنار هیئت‌هایی از استان حلبچه عراق، فرصت مناسبی برای معرفی توان واقعی کرمانشاه در عرصه تجارت منطقه‌ای فراهم خواهد کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین از برگزاری نشست ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه این رویداد خبر داد و گفت: این نشست با هدف حمایت از واحدهای صادرات‌محور، بررسی مشکلات و تسهیل مسیر رونق تولید و صادرات استان برگزار می‌شود.