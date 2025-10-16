محمدی: بیمه هنرمندان در مازندران هدفمند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی چهارشنبه شب در نشست صمیمی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان جویبار، با تأکید بر اهمیت حفظ هویت فرهنگی استان، اظهار کرد: فرهنگ ایرانی و اسلامی باید پیوست بومی داشته باشد و در بستر زبان، موسیقی، آئین‌ها و هنر محلی تجلی پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان، افزود که از موسیقی چاووشی گرفته تا شعر نیما یوشیج، از تئاتر بومی تا آئین‌های کهن، همه این مؤلفه‌ها می‌توانند در مسیر تقویت هویت مازندرانی نقش‌آفرینی کنند و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرند.

محمدی با اشاره به نحوه حمایت‌های دولت از جامعه فرهنگی، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با رویکرد شفاف و پاسخ‌گو، تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات، از جمله وام‌های تبصره ۱۸ و خدمات بیمه هنرمندان را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده تا فرایند دسترسی به این خدمات برای همه هنرمندان قابل پیگیری و عاری از ابهام باشد.

وی تأکید کرد: بیمه هنرمندان در این استان هدفمند شده تا تنها هنرمندان حرفه‌ای از آن بهره‌مند شوند و در ادامه با اشاره به موفقیت مازندران در حوزه بیمه فعالان قرآنی، گفت استان مازندران رتبه نخست کشور را در این زمینه دارد که نشانه‌ای از عمق فرهنگی و دینداری مردم این منطقه است.

مدیرکل ارشاد مازندران با اشاره به وضعیت فرهنگی شهرستان جویبار، اظهار داشت: این شهرستان با برخورداری از استعدادهای متعدد در حوزه‌های موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و شعر، نیازمند یک برنامه‌ریزی منسجم فرهنگی است.

وی پیشنهاد داد با تشکیل شورای هنری شهرستان و بهره‌گیری از خرد جمعی هنرمندان، مسیر توسعه فرهنگی شفاف‌تر و سریع‌تر دنبال شود.

محمدی در پایان ضمن تبریک هفته خوشنویسی، از آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برای همکاری با فرمانداری و شهرداری جویبار در جهت رفع کمبودهای سخت‌افزاری حوزه فرهنگ خبر داد و گفت تجهیز سالن‌های فرهنگی شهرستان می‌تواند بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی بیشتر هنرمندان فراهم کند.