به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جستارهای انتقادی در فلسفه دین» در ۲ دفتر از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

دو دفتر از مجموعه «جستارهای انتقادی در فلسفه دین» با عناوین عقل–وحی و تاریخمندی دین_هرمنوتیک به قلم حجت‌الاسلام محمد عرب صالحی، رئیس پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این آثار با هدف نقد و بررسی علمی جریان فکری اعتزال‌نو و واکاوی دیدگاه‌های آن در حوزه فلسفه دین تدوین شده‌اند.

در این ۲ دفتر، مباحثی چون نسبت عقل و وحی، تاریخ‌مندی آموزه‌های دینی و هرمنوتیک دینی با رویکردی تحلیلی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.