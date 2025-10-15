به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان، از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران به عراق بازدید کرد.

این نمایشگاه که از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود، با محوریت توسعه بازارهای صادراتی ایران در کشور عراق و اقلیم کردستان، میزبان بیش از ۴۰ شرکت و واحد تولیدی از استان کرمانشاه و سایر نقاط کشور است.

فعالان اقتصادی حاضر در نمایشگاه در حوزه‌های صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، صنایع ساختمانی، پتروشیمی، فولاد، بسته‌بندی و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.

استاندار کرمانشاه در جریان بازدید خود از غرفه‌های مختلف نمایشگاه، ضمن گفت‌وگو با تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، موانع و نیازهای بخش خصوصی برای گسترش صادرات قرار گرفت.

منوچهر حبیبی در حاشیه این بازدید با تأکید بر نقش کلیدی کرمانشاه در مبادلات تجاری با عراق گفت: حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و تلاش داریم زیرساخت‌های صادراتی را برای تسهیل تجارت با کشور عراق و اقلیم کردستان بیش از پیش تقویت کنیم.

نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران به عراق با هدف معرفی تولیدات داخلی، افزایش سهم استان کرمانشاه از بازار عراق و تقویت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه برگزار شده و با استقبال گسترده فعالان اقتصادی روبه‌رو است.