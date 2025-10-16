خدرویسی: اختصاص یک میلیارد تومان برای میزبانی المپیاد تیر و کمان

یوسف خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به المپیاد تیراندازی با کمان کشور به میزبانی همدان اظهار کرد: در هفته تربیت بدنی، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته تیراندازی با کمان به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز رقابت بانوان آغاز شده و فردا نیز ادامه خواهد داشت و هفته آینده نیز شاهد برگزاری بخش آقایان خواهیم بود که بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ شرکت‌کننده در دو بخش حضور خواهند داشت.

وی افزود: مجموعه ورزش کشور در حال حاضر میزبان مسابقات در ۳۱ رشته برای بانوان و ۲۸ رشته برای آقایان است و استان همدان در رشته تیراندازی با کمان به‌دلیل ظرفیت بالا و حضور ریاست فدراسیون، مسئولیت میزبانی را بر عهده دارد.

خدرویسی عنوان کرد: علاوه بر رشته تیر و کمان، هیئت‌های ورزشی استان همدان در سایر رشته‌ها نیز به رقابت‌ها اعزام شده‌اند؛ از جمله مسابقات کاراته در زاهدان و رقابت‌های رشته‌های رزمی مانند کوراش، جوجیتسو و ام‌ام‌ای. خوشبختانه ورزشکاران همدانی در این رشته‌ها نیز نتایج درخشانی کسب کرده‌اند و یکی از ورزشکاران ما در رشته ام‌ام‌ای قهرمان کشور و دیگری قهرمان جهان شده است.

معاون اداره‌کل ورزش و جوانان همدان با اشاره به حمایت وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: هزینه‌های مربوط به میزبانی و اعزام‌ها با مساعدت وزارتخانه تأمین می‌شود و برای رشته‌های میزبان از جمله تیر و کمان، مبلغ یک میلیارد تومان به حساب استان واریز شده و مبالغ دیگری نیز برای رشته‌های اعزامی در نظر گرفته شده است تا هیئت‌ها بتوانند بدون دغدغه در رقابت‌ها حاضر شوند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ همدان در مجموع رقابت‌های استعدادهای برتر کشور رتبه هجدهم را کسب کرد و ۲۳ مدال شامل سه مدال طلا، چند نقره و برنز در بخش بانوان و آقایان به دست آورد. در دوره جدید هدف‌گذاری شده تا با اعزام بهترین نفرات، رنکینگ استان ارتقا یافته و افتخارات بیشتری برای همدان رقم بخورد.

خدرویسی ضمن تقدیر از رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و مدیران محلی گفت: صبح امروز برنامه ورزش صبحگاهی با مشارکت شهرداری و حضور استاندار و مسئولان استان برگزار شد که حدود چهار هزار نفر در آن شرکت داشتند. این حضور گسترده مردم نشان‌دهنده اهمیت ورزش همگانی است و ما معتقدیم ورزش همگانی پایه و زیرساخت ورزش قهرمانی است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایت مسئولان، تجهیز سالن‌ها و توسعه برنامه‌های ورزشی، شاهد پیشرفت همه‌جانبه ورزش استان در مسیر رشد ملی و بین‌المللی باشیم.