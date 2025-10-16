  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

سیدعزیزی: پیوند اولیا و مربیان برای جامعه‌ای پویا و آگاه ضروری است

اردبیل- مدیر آموزش و پرورش مشگین شهر گفت: پیوند اولیا و مربیان ضرورتی برای جامعه‌ای پویا و آگاه در رشد بالندگی دانش اموزان است.

وحید سید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیوند اولیا و مربیان در رشد و بالندگی دانش‌آموزان ضرورتی انکارناپذیر است و تعامل خانواده و مدرسه، هفته پیوند اولیا و مربیان فرصتی برای بازتعریف نقش خانواده در نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: پیوند اولیا و مربیان صرفاً یک عنوان یا برنامه هفتگی نیست، بلکه ضرورتی بنیادین در فرآیند تربیت فرزندان به شمار می‌رود.

مدیرآموزش و پرورش مشگین شهر با اشاره به اینکه خانواده و مدرسه دو نهاد مکمل هستند، بیان کرد: خانواده و مدرسه همچون دو بال پرواز، زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند و در صورتی که این دو نهاد هم‌صدا و همسو نباشند، تلاش‌های هر یک ناقص و کم‌اثر خواهد بود.

سید عزیزی خانه و مدرسه را دو بال پرواز تربیت فرزندان دانست و افزود: والدین در وهله نخست حامی عاطفی و هیجانی فرزندان هستند و با ایجاد فضایی امن، محبت‌آمیز و سرشار از مهر، زمینه رشد و اعتماد به نفس را در آنان تقویت می‌کنند و از سوی دیگر، نظارت بر انجام تکالیف درسی، پیگیری وضعیت تحصیلی و گفت‌وگوی مستمر با معلمان از جمله وظایف آموزشی والدین است.

وی پیوند اولیا و مربیان را ضرورتی برای جامعه‌ای پویا و آگاه دانست و بیان کرد: باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود که تربیت فرزند مسئولیتی مشترک میان خانه و مدرسه است و هر دو نهاد باید در این مسیر همراه، هم‌صدا و هدفمند عمل کنند.

