به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۶.۷ ریشتر روز پنجشنبه، ۱۹۹ کیلومتری غرب آبپورا، اندونزی را لرزاند.
مرکز این زمینلرزه با عمق ۷۰.۱ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲.۳۱ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۳۸.۸۶ درجه شرقی تعیین شد.
پس از وقوع این زلزله، هیچ تلفات یا خسارت عمدهای گزارش نشده است.
طبق اعلام آژانس هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی، مرکز این زلزله در حدود ۳۲ کیلومتری جنوب شرقی منطقه سارمی و در عمق ۱۸ کیلومتری زمین بوده است.
پس از این زمینلرزه، هیچ هشدار سونامی صادر نشده است.
اندونزی، یک کشور مجمعالجزایری وسیع، در "حلقه آتش" اقیانوس آرام قرار دارد، که منطقهای با فعالیتهای لرزهای و آتشفشانی مکرر است.
