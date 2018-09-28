وقوع زمین لرزه ۷.۴ ریشتری در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و پس از آن دو پس لرزه ۵.۸ ریشتری نیز این منطقه را لرزانده اند.

در پی وقوع این زمین لرزه و پس لرزه ها، مقامات محلی در خصوص وقوع سونامی هشدار داده اند.