وقوع زمین لرزه ۷.۴ ریشتری در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و پس از آن دو پس لرزه ۵.۸ ریشتری نیز این منطقه را لرزانده اند.
در پی وقوع این زمین لرزه و پس لرزه ها، مقامات محلی در خصوص وقوع سونامی هشدار داده اند.
زمین لرزه ای به قدرت ۷.۴ ریشتر جزیره «سولاوسی» در اندونزی را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و پس از آن دو پس لرزه ۵.۸ ریشتری نیز این منطقه را لرزانده اند.
در پی وقوع این زمین لرزه و پس لرزه ها، مقامات محلی در خصوص وقوع سونامی هشدار داده اند.
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