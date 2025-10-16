به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز پنج‌شنبه در بیست و یکمین همایش استانی دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با موضوع «جنگ ترکیبی ۱۲ روزه؛ درس‌ها و عبرت‌ها»، اظهار داشت: این اجتماع، گردهمایی نخبگانی است که سخن و قلمشان اثرگذار است و از چنین نشست‌هایی باید اندیشه‌های عمیق و الهام‌بخش در تبیین واقعیت‌های روز بیرون بیاید.

تلاش برای سلطه بر اراده‌ها و افکار در «جنگ ترکیبی»

وی در ادامه با تجلیل از بنیان‌گذار مؤسسه امام خمینی (ره)، گفت: این مؤسسه مبارک که به همت علامه بزرگوار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی پایه‌گذاری شد و امروز با مدیریت آیت‌الله رجبی و همراهی اساتید برجسته مسیر خود را با همان اهداف و انگیزه‌ها ادامه می‌دهد، نقش مؤثری در روشنگری و تربیت نخبگان علمی و فرهنگی داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به میزبانی استان لرستان برای این همایش علمی، تصریح کرد: استان لرستان در دفاع مقدس و دفاع از امنیت کشور، ۸۸ شهید تقدیم کرده است؛ شهدایی که ترکیبی از دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان عالی‌رتبه سپاه، نیروهای پدافند ارتش، مأموران دلیر نیروی انتظامی و مردم مؤمن و انقلابی بودند، برگزاری چنین همایشی در استانی که همواره در پاسداری از انقلاب اسلامی پیشتاز بوده، اقدامی به‌جا و بایسته است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با یادآوری روزهای بمباران لرستان در دوران دفاع مقدس، افزود: در آن روزها هواپیماهای دشمن بر فراز این استان پرسه می‌زدند، اما مردم مؤمن و مقاوم لرستان باوجود سختی‌ها و شهادت عزیزانشان هرگز سستی به خود راه ندادند. خانواده‌های شهدا با روحیه‌ای مثال‌زدنی اعلام می‌کردند که اگر فرزند دیگری داشته باشیم، در راه اسلام و ایران تقدیم می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین مفهوم «جنگ ترکیبی» پرداخت و بیان داشت: تلاش برای سلطه بر اراده‌ها و افکار، سابقه‌ای به درازای تاریخ بشر دارد. درگذشته هرچند این عنوان به شکل امروزی مطرح نبود، اما ماهیت آن یعنی جنگ اراده‌ها و اندیشه‌ها همواره وجود داشته است، امروز با بهره‌گیری از ابزارها و فناوری‌های نوین، این جنگ پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است.

اهمیت مبانی معرفتی در نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با استناد به آموزه‌های قرآنی و پیشینه اسلامی، افزود: در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که راهکارهای تقویت روحیه سپاه اسلام و تضعیف روحیه دشمن را بیان می‌کند؛ بنابراین جنگ اراده‌ها و جنگ افکار ریشه در کتاب و سنت دارد و لازم است پژوهشگران، استادان و دانشجویان در این عرصه‌ها تحقیق و تتبع کنند تا پاسخ قرآن و سنت به روش‌های دشمن برای تضعیف روحیه مسلمانان روشن شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اهمیت مبانی معرفتی در نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، گفت: نفی ظلم، ستمگری و پذیرش ظلم از آموزه‌های بنیادین اسلام است و امامین انقلاب اسلامی بر این مبانی تأکید فراوان داشته‌اند. ملت ایران نیز با افتخار این آموزه را به‌عنوان شعار اصلی خود بر سردست گرفته است.

وی افزود: تجزیه‌وتحلیل این مبانی در چنین نشست‌هایی می‌تواند در جنگ روایت‌ها بسیار مؤثر باشد. امروز جهان شاهد جنگی است که هدف آن تسلط بر افکار و اراده‌ها است، گشودن رازها و تبیین مسیر ایران اسلامی و محور مقاومت در برابر نظام سلطه می‌تواند به‌روشنی نشان دهد که نظام جمهوری اسلامی راهی را برگزیده که اکنون افکار عمومی جهان تازه در آغاز آن قرار گرفته‌اند.

ملت ایران به ماهیت زیاده‌خواهانه نظام سلطه پی برده است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به جایگاه تاریخی روز جهانی قدس، تصریح کرد: آن روز که امام راحل روز جهانی قدس را اعلام کردند، آغاز مسیری بود که ملت ایران بیش از چهل سال است باقدرت در آن گام برمی‌دارد. امروز ملت‌ها و افکار عمومی جهان تازه به ابتدای همان مسیر رسیده‌اند که انقلاب اسلامی دهه‌ها پیش پیموده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: روشنگری مستند، واکاوی تاریخی و بازگوکردن فزون‌طلبی‌های نظام سلطه و رژیم اشغالگر قدس و عدم پایبندی آن‌ها به تعهدات بین‌المللی باید به شبکه‌سازی در میان آزادگان جهان و محور مقاومت منجر شود، این شبکه باید به الگویی تبدیل شود که نشان دهد هزینه تسلیم بیش از هزینه مقاومت است.

وی با بیان اینکه اغلب ملت ایران به ماهیت زیاده‌خواهانه نظام سلطه پی برده‌اند، افزود: باید این شبکه جریان‌ساز در داخل و خارج کشور مستحکم شود و در مسیر بیداری ملت‌ها حرکت کند، اساتید و فرهیختگان می‌توانند با بهره‌گیری از توان علمی و تسلط به زبان‌های مختلف در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ضمن آرزوی علو درجات برای شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دفاع ۱۲ روزه، تصریح کرد: برای همه کسانی که هفته‌ها در قم، لرستان و خرم‌آباد برای برگزاری این نشست علمی تلاش کردند، از خداوند متعال پاداش و اجر بیکران مسئلت دارم.