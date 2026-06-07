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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

جابه‌جایی بیش از یک میلیون تن کالا از کرمانشاه در دو ماه

جابه‌جایی بیش از یک میلیون تن کالا از کرمانشاه در دو ماه

کرمانشاه - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از جابه‌جایی بیش از یک میلیون و ۱۶۸ هزار تن کالا از مبادی استان به نقاط مختلف کشور طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۶۸ هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه به مقاصد مختلف کشور ارسال شده است که برای حمل این میزان بار، ۷۸ هزار فقره بارنامه صادر شده است.

وی با اشاره به نقش مهم بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی افزود: جابه‌جایی مستمر کالاهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و مصرفی، نقش مؤثری در تداوم چرخه تأمین و توزیع کالا در سطح استان و کشور دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: ناوگان باری استان با ارائه خدمات مستمر، سهم قابل توجهی در تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایفا کرده و زمینه پشتیبانی از بخش‌های مختلف تولیدی را فراهم آورده است.

سلیمی همچنین از حمل حجم قابل توجهی از مواد معدنی استان خبر داد و گفت: طی این مدت ۳۹۷ هزار تن مواد معدنی با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و بر اساس بارنامه‌های صادره به نقاط مختلف کشور منتقل شده است.

وی ادامه داد: این آمار بیانگر ظرفیت بالای بخش معدن استان و نقش تعیین‌کننده شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای در حمایت از این حوزه اقتصادی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت وانت‌بارها اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی مورد نظر، ۴۲۵ تن کالا نیز توسط وانت‌بارها و در قالب بارنامه‌های قانونی جابه‌جا شده است.

سلیمی در پایان با تأکید بر تداوم نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل کالا خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی حمل بار و جلب رضایت صاحبان کالا از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

کد مطلب 6852616

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