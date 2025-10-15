تولید سالانه ۳۵۰۰ تن خرما در طبس؛ ۱۱۵۰ هکتار نخلستان زیر کشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا الله‌بخش پور، ظهر چهارشنبه در جمع رسانه‌ها از وجود بیش از هزار و ۱۵۰ هکتار نخلستان در این شهرستان خبر داد و افزود: این نخلستان‌ها سالانه نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ تن خرما تولید می‌کنند که سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.

وی ارقام اصلی خرما در طبس را شامل انواع «کبکاب»، «زاهدی» و «مضافتی طبس» دانست و افزود: خرمای طبس به دلیل کیفیت بالا و طعم ممتاز، از جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی برخوردار است و با استقبال خوبی از سوی مصرف‌کنندگان مواجه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی طبس «توسعه نخلستان‌ها» و «ارتقای کیفیت محصول» را از اولویت‌های اصلی این مدیریت عنوان کرد و افزود: هدف ما افزایش بهره‌وری در واحد سطح، حمایت از باغداران برای احداث باغات مدرن و معرفی هرچه بیشتر این محصول باارزش به بازارهای ملی و بین‌المللی است.

الله بخش‌پور با تأکید بر نقش خرما در ایجاد اشتغال پایدار، بیان کرد: صنعت خرما در طبس، از کاشت تا برداشت، فرآوری و بسته‌بندی، ظرفیت بالایی برای جذب نیروی کار بومی دارد و از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌شود.