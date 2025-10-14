حجت الاسلام جلیلی: رانت و تبعیض در جذب نیروی معادن حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جلیل جلیلی، خطیب جمعه اهر ضمن اشاره به اینکه ۴ الی ۵ شهرستان تحت عنوان منطقه ارسباران معرفی میشوند که یکی از این شهرستانها، اهر میباشد؛ بیان کرد: اهر و سایرشهرستانهای عضو منطقه ارسباران دارای یک سری معادن خاص هستند که از آنها مس و طلا استخراج میکنند.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از افراد در این معادن مشغول به کار هستند، ادامه داد: در گذشته رویه بر این بود که افراد بر اساس معرفی سایر افراد در این معادن مشغول به کار میشدند اما اخیراً برای جذب و فعالیت دراین معادن سامانهای معرفی شده است.
حجتالاسلام جلیلی تصریح کرد: در این سامانه دونوع استخدام صورت میگیرد، یکی جذب درسازمان مس کشور که ازفارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف جذب میشوند و دیگری استخدام و جذب برای کار در معادن میباشد که برای شرکتهای پیمانکاری زیر مجموعه معادن جذب میشوند.
وی اضافه کرد: این رویه برای به گزینی وانتخاب افراد توانمند و دارای تخصص میباشد که بسیار حائز اهمیت است و ازتبعیض و رانت درجذب افراد نیز جلوگیری میکند. به گونهای که افراد براساس امتیاز کسب شده ونیاز مجموعه مورد استفاده قرار میگیرند.
امام جمعه اهر آذربایجان شرقی اظهارکرد: وجود این سامانه ضرورتی برای فاصله گرفتن از تبعیض و استخدام براساس توانمندی بود، درصورتی که ادامه پیدا کند برای به گزینی و انتخاب احسن کمک میکند.
حجتالاسلام جلیلی در بخش دیگری ازصحبتهایش به پیشنهاداتی مبنی برارتقا دانش فنی و مهارتی در حوزه معادن گریزی زد و گفت: باتوجه به اینکه اهر؛ منطقهای معدن خیز است و در اهر و ورزقان بالغ بر ۱۰ هزارنفردرمعادن مشغول به کار هستند. با توجه به اینکه استخراج ازمعادن تا سالهای سال قطعاً ادامه خواهد داشت، این عدد بسیار قابل توجه میباشد.
وی ادامه داد: لذا پیشنهاد براین است تا برای تحصیل جوانان منطقه دررشته معدن به جای اینکه به تبریز، تهران و… بروند، پردیس یکی ازدانشگاههای معتبردر حوزه رشته معادن را درمنطقه ارس باران تاسیس کنند.
امام جمعه اهر آذربایجان شرقی اظهارکرد: با تاسیس پردیس دانشگاهی، انگیزه جوانان برای تحصیل دررشته معادن و زیرمجموعههای آن افزایش مییابد و از طرف دیگر جوانانی که فارغ التحصیل میشوند برای آینده و کار در معادن نیروی متخصص هستند.
وی ضمن اشاره به اینکه کم بودن فرصتهای شغلی در منطقه یکی ازمشکلات است؛ گفت: تحصیل جوانان منطقه دررشته معادن و کسب توانمندی و تخصص دررشتههای مربوطه درآینده به موضوع بومی گزینی واشتغال منطقه نیز کمک شایانی میکند ومنجر به عدالت در جذب نیرو درمنطقه میشود.
حجتالاسلام جلیلی همچنین به موضوع پیوند علم و صنعت نیز گریزی زد و اظهار کرد: با این رویه ارتباط بین علم، دانش، صنعت و معدن اتفاق میافتد ودر کیفیت بخشی کار معدنی و استخراج معادن و منابع تاثیر بسزایی خواهد داشت و ازطرفی از خام فروشی نیز جلوگیری میکند.
وی گفت: زیرا زمینه رفع خام فروشی هم به نوعی با این پیوند علم و صنعت اتفاق میافتد و بسیاری از زیرساختهای معادن درمنطقه تأمین میشود؛ حتی میتوان بیکاری درمنطقه را به صفر رساند.
