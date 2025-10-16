سامانه پنجره مدیریت زمین کرمانشاه رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه راهبری اجرایی سامانه پنجره مدیریت زمین استان کرمانشاه بعد از ظهر پنجشنبه با حضور طهماسب نجفی، معاون عمرانی استانداری، مدیران عضو کارگروه و ارتباط برخط نمایندگان دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور برگزار شد.

نجفی در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای دولت الکترونیک، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را یکی از پروژه‌های اولویت‌دار دولت عنوان کرد و گفت: هدف از راه‌اندازی این سامانه، پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان است. استان کرمانشاه با ثبت عملکرد درخشان در این سامانه، موفق به کسب رتبه اول کشور در دو شاخص کلیدی شده است.

معاون عمرانی استاندار افزود: بر اساس بررسی‌های پیشخوان مدیریتی سامانه و مقایسه عملکرد استان‌ها، کرمانشاه در میانگین زمان ارائه خدمات حوزه زمین و درصد عملکرد دستگاه‌ها در سامانه رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است. این جایگاه از سال گذشته تاکنون تداوم داشته و مورد تحسین نمایندگان دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد که این موفقیت نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی استان در تحقق دولت هوشمند، شفاف‌سازی فرآیندها و تسهیل امور زمین است و افزود: حفظ این جایگاه و بهبود مستمر عملکرد سامانه، اولویت کاری دستگاه‌ها خواهد بود.

در ابتدای جلسه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و دبیر کارگروه گزارشی از روند استقرار و بهره‌برداری سامانه ارائه کردند و عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های سامانه پنجره واحد مورد ارزیابی قرار گرفت. نکات و تذکرات اصلاحی لازم نیز توسط اعضای کارگروه ارائه شد.

همچنین، نمایندگان دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به‌صورت آنلاین به بررسی نکات کلیدی سامانه و ارائه راهکارهای بهبود فرآیندها پرداختند تا زمینه ارتقای عملکرد و شفافیت هرچه بیشتر در ارائه خدمات زمین و ساختمان در استان کرمانشاه فراهم شود.