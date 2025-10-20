به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته مناسب‌سازی استان کرمانشاه ظهر دوشنبه با حضور طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این کمیته برگزار شد.

در این نشست، طهماسب نجفی با تأکید بر اینکه حق برخورداری افراد کم‌توان و دارای معلولیت از خدمات و امکانات تفریحی، رفاهی، علمی و پزشکی باید به‌صورت برابر در جامعه فراهم شود، گفت: توجه به نیازهای این قشر یکی از دغدغه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی است و باید در همه سیاست‌گذاری‌ها و طرح‌های عمرانی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفندماه سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این قانون در راستای افزایش سطح مشارکت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد دارای معلولیت تدوین شده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با اجرای دقیق آن، زمینه حضور فعال این افراد در جامعه را فراهم آورند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی را از الزامات اجرای موفق برنامه‌های مناسب‌سازی دانست و افزود: مناسب‌سازی اماکن عمومی، اداری و تجاری باید به یک فرهنگ فراگیر و نهادینه‌شده در سطح جامعه تبدیل شود و همه مردم و مدیران نسبت به این موضوع احساس مسئولیت داشته باشند.

وی با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در این حوزه گفت: صدا و سیما و سایر رسانه‌ها می‌توانند با تولید برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مستمر، در ترویج فرهنگ احترام به حقوق افراد دارای معلولیت و لزوم مناسب‌سازی اماکن عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

نجفی همچنین با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای دسترسی در اماکن اقامتی تصریح کرد: هتل‌ها، هتل بوتیک‌ها و سایر مجموعه‌های اقامتی باید امکانات لازم را برای استفاده آسان و ایمن افراد کم‌توان و دارای معلولیت فراهم کنند تا این اماکن برای همه اقشار جامعه قابل استفاده باشد.

در ادامه این نشست، نمایندگان بهزیستی استان گزارشی از بازدیدهای صورت‌گرفته از هتل‌ها و مراکز اقامتی و وضعیت مناسب‌سازی این اماکن ارائه کردند.

همچنین گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مناسب‌سازی محوطه تاریخی تاق‌بستان به‌منظور تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت مطرح شد. فرمانداران پاوه و ثلاث باباجانی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مناسب‌سازی فضاهای شهری ارائه کردند.

در پایان، عملکرد دستگاه‌هایی چون شهرداری ثلاث باباجانی، صدا و سیما و بنیاد مسکن در زمینه اجرای طرح مناسب‌سازی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع کاستی‌ها و ارتقای وضعیت موجود مطرح شد.