۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

مناسب‌سازی اماکن عمومی باید به فرهنگی فراگیر در جامعه تبدیل شود

کرمانشاه - معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست کمیته مناسب‌سازی استان گفت: همه دستگاه‌ها موظف‌اند با اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دسترسی برابر آنان به خدمات را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته مناسب‌سازی استان کرمانشاه ظهر دوشنبه با حضور طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این کمیته برگزار شد.

در این نشست، طهماسب نجفی با تأکید بر اینکه حق برخورداری افراد کم‌توان و دارای معلولیت از خدمات و امکانات تفریحی، رفاهی، علمی و پزشکی باید به‌صورت برابر در جامعه فراهم شود، گفت: توجه به نیازهای این قشر یکی از دغدغه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی است و باید در همه سیاست‌گذاری‌ها و طرح‌های عمرانی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفندماه سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این قانون در راستای افزایش سطح مشارکت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد دارای معلولیت تدوین شده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با اجرای دقیق آن، زمینه حضور فعال این افراد در جامعه را فراهم آورند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی را از الزامات اجرای موفق برنامه‌های مناسب‌سازی دانست و افزود: مناسب‌سازی اماکن عمومی، اداری و تجاری باید به یک فرهنگ فراگیر و نهادینه‌شده در سطح جامعه تبدیل شود و همه مردم و مدیران نسبت به این موضوع احساس مسئولیت داشته باشند.

وی با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در این حوزه گفت: صدا و سیما و سایر رسانه‌ها می‌توانند با تولید برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مستمر، در ترویج فرهنگ احترام به حقوق افراد دارای معلولیت و لزوم مناسب‌سازی اماکن عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

نجفی همچنین با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای دسترسی در اماکن اقامتی تصریح کرد: هتل‌ها، هتل بوتیک‌ها و سایر مجموعه‌های اقامتی باید امکانات لازم را برای استفاده آسان و ایمن افراد کم‌توان و دارای معلولیت فراهم کنند تا این اماکن برای همه اقشار جامعه قابل استفاده باشد.

در ادامه این نشست، نمایندگان بهزیستی استان گزارشی از بازدیدهای صورت‌گرفته از هتل‌ها و مراکز اقامتی و وضعیت مناسب‌سازی این اماکن ارائه کردند.

همچنین گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مناسب‌سازی محوطه تاریخی تاق‌بستان به‌منظور تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت مطرح شد. فرمانداران پاوه و ثلاث باباجانی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مناسب‌سازی فضاهای شهری ارائه کردند.

در پایان، عملکرد دستگاه‌هایی چون شهرداری ثلاث باباجانی، صدا و سیما و بنیاد مسکن در زمینه اجرای طرح مناسب‌سازی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع کاستی‌ها و ارتقای وضعیت موجود مطرح شد.

