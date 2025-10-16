اورژانس تهران از افزایش تعداد مسمومین استنشاقی در ری به ١٢نفر خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اورژانس استان تهران در اطلاعیه تکمیلی اعلام کرد: صبح روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴، در ساعت ۰۸:۰۲ دقیقه، گزارشی مبنی بر مسمومیت استنشاقی در شهر ری – میدان غنی‌آباد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

روابط عمومی اورژانس استان تهران اضافه کرد: متأسفانه این حادثه ١٢ نفر مسموم بر جای گذاشت، کارشناسان اورژانس استان تهران پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه درمانی یک مسموم را در محل درمان و ١١ نفر را نیز به مرکز درمانی بهارلو منتقل کردند.