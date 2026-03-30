۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۰۷

اورژانس تهران: مصدومان حمله به فرمانیه به مراکز درمانی منتقل شدند

شمیرانات- روابط عمومی اورژانس استان تهران از اعزام فوری نیروهای امدادی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی، در پی حمله هوایی به شمال تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، شامگاه یکشنبه ۹ فروردین اعلام کرد: در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی-آمریکایی به یک منطقه مسکونی در محدوده فرمانیه در شمال تهران، تعدادی از شهروندان مصدوم شدند.

در این اطلاعیه آمده است: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس استان تهران به همراه گروه ارزیابی سریع به محل اعزام شدند که در این راستا ۳ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه موتورلانس و ۳ خودروی فرماندهی عملیات در محل حاضر شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس استان تهران، کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات حیاتی و اولیه درمانی، مصدومان را برای ادامه درمان به مراکز بیمارستانی منتقل کردند.

    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      16 4
      خدا کمک کنه

