  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

جزئیات برنامه‌های حرم عبدالعظیم در روزهای پایانی هفته

مراسم دعا و مناجات در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مهرماه در حرم عبدالعظیم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های ویژه قرائت دعا و مناجات و انس با قرآن در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مهرماه در حرم عبدالعظیم شهرری برگزار می‌شود.

براین اساس، پنجشنبه ۲۴ مهرماه محفل انس با قرآن با حضور قاریان مجتبی پرویزی، علیرضا مهدی زاده، محمد عبادی و آرزو اسلامی ساعت ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی برگزار خواهد شد.

مراسم قرائت دعای کمیل نیز بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام سید جواد بهشتی و قرائت دعا توسط محسن جعفری و بیان احکام از سوی حجت الاسلام فلاح زاده در شبیستان حرم مطهر برگزار خواهد شد. همچنین مراسم دیگری نیز با حضور ذاکر اهل بیت محمدرضا غلامرضا زاده از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد در مسجد جامع حرم عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود.

مرام پرفیض دعا ندبه جمعه ۲۵ مهر از ساعت ۷ صبح با نوای حجت الاسلام سید مصطفی میرلوحی در شبستان امام خمینی برگزار می‌شود.

سلسله جلسات سبک زندگی و قرائت زیارت آل یاسین با نوای حجت الاسلام پسندیده و با نوای کربلایی سروش برگ نیل روز جمعه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

