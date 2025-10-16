  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

سرهنگ حجتی: حدود ۲۷۱ تُن چوب آلات قاچاق در گیلان کشف شد

رشت - رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به کشف حدود ۲۷۱ تُن چوب آلات قاچاق در استان گفت: ۶۱۴ نفر متخلف توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شش ماه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حجتی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی و ملی یک وظیفه همگانی است اظهار داشت: در راستای تحقق فرامین و رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) در خصوص جلوگیری از دست‌اندازی افراد سودجو به منابع طبیعی، طرح‌هایی در این خصوص پیش‌بینی و در سطح استان گیلان اجرا شده است.

وی در تشریح اقدامات یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیلان در شش ماهه سال ۱۴۰۴ ضمن اشاره به کشف حدود ۲۷۱ تن چوب آلات قاچاق، گفت: در این راستا ۳۱۳ دستگاه خودرو توقیف، ۵۸۷ فقره پرونده تشکیل و به دادسرا ارسال گردیده است.
سرهنگ حجتی در ادامه بیان داشت: همچنین در راستای رفع تصرف از اراضی ملی ۸۳۰ فقره پرونده تشکیل، ۲۱۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و در اجرای ۷۰ فقره احکام قضائی صادره، ۱۸ هکتار از اراضی خلع ید گردیدند.
این مقام انتظامی در پایان ضمن اشاره به مجروح شدن تعداد ۳ نفر از کارکنان یگان حفاظت منابع طبیع استان حین اجرای مأموریت در شش ماهه ۱۴۰۴ با اعلام اینکه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و همراهی آحاد مردم با اینگونه تجاوزات به منابع طبیعی برخورد قانونی و جدی به عمل می‌آید از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با سودجویان و متجاوزان به منابع طبیعی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.



کد خبر 6624356

