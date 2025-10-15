  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

۱۴۰۰ کیلوگرم زغال بلوط قاچاق در الیگودرز کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی الیگودرز از کشف هزار و ۴۰۰ کیلوگرم زغال بلوط غیرمجاز به ارزش سه میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو مقدار هزار و ۴۰۰ کیلوگرم زغال بلوط غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری راننده خودرو، بیان داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان سه میلیارد ریال اعلام شده است.

سرهنگ اسداللهی، تصریح کرد: منابع طبیعی متعلق به همه انسان‌ها بوده و حفاظت از آن وظیفه همگانی است و مجموعه انتظامی در جلوگیری از تخریب جنگل‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و چنانچه مردم شریف از فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مطلع شدند مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6623212

