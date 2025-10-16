افتتاح ۳ زمین مینی چمن مصنوعی در روستاهای میناب

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، پروژه سه زمین مینی چمن مصنوعی محله‌ای در روستاهای چاه اسماعیل، دهو سطحی و کنار ترش شهرستان میناب به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها پس از تکمیل و تجهیز در اختیار ساکنان منطقه قرار گرفت و با استقبال جوانان و بومیان همراه شد.

جعفر متقی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب درباره جزئیات پروژه‌ها گفت: زمین چمن مصنوعی روستای چاه اسماعیل با مساحت ۸۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان، زمین دهو سطحی و کنار ترش هرکدام با مساحت ۹۴۲ متر مربع و اعتبارات ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شده‌اند.

آئین افتتاح این زمین‌های ورزشی با حضور سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مظفر مهری خادمی‌نسب مدیرکل ورزش و جوانان استان، محمد رادمهر فرماندار شهرستان میناب و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.