  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

همزمان با هفته دولت؛

دو پروژه ورزشی در کوهدشت افتتاح شد

دو پروژه ورزشی در کوهدشت افتتاح شد

کوهدشت - خبرگزاری مهر: دو پروژه ورزشی با حضور معاون عمرانی استانداری لرستان، امام جمعه کوهدشت و فرماندار این شهرستان در هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ همزمان با هفته دولت عصر پنج شنبه یک زمین ورزشی مینی فوتبال در روستای آب باریکی کوهدشت افتتاح شد.

بنابراین گزارش این زمین ورزشی به مساحت 800 متر مربع اولین زمین فوتبال با چمن مصنوعی کوهدشت است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهدشت در مراسم افتتاح این طرح ها هدف از ساخت این چمن مصنوعی در روستای آب باریکی را وجود علاقمندان به ورزش فوتبال در این روستا و تقویت زیر ساخت های ورزشی در روستاها عنوان کرد.

رشیدیان گفت: در راستای اهمیت و تقویت زیر ساخت های ورزشی در روستاها همچنین دو زمین فوتبال دارای چمن مصنوعی به زودی در روستاهای "نامجوی اولادقباد" و "قرعلیوند" افتتاح خواهد شد.

همچنین همزمان با هفته دولت یک مجتمع ورزشی ویژه ورزش های توپی در درب گنبد امام زاده محمد شهرستان کوهدشت افتتاح شد.

این مجتمع که اولین فضای ورزشی در درب گنبد است با مساحت 1150 متر مربع ساخته شده است.در این مجتمع ورزشی رشته هایی چون هندبال، والیبال و فوتسال انجام می گیرد.

کد مطلب 1685050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها