دو پروژه ورزشی در کوهدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ همزمان با هفته دولت عصر پنج شنبه یک زمین ورزشی مینی فوتبال در روستای آب باریکی کوهدشت افتتاح شد.

بنابراین گزارش این زمین ورزشی به مساحت 800 متر مربع اولین زمین فوتبال با چمن مصنوعی کوهدشت است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهدشت در مراسم افتتاح این طرح ها هدف از ساخت این چمن مصنوعی در روستای آب باریکی را وجود علاقمندان به ورزش فوتبال در این روستا و تقویت زیر ساخت های ورزشی در روستاها عنوان کرد.

رشیدیان گفت: در راستای اهمیت و تقویت زیر ساخت های ورزشی در روستاها همچنین دو زمین فوتبال دارای چمن مصنوعی به زودی در روستاهای "نامجوی اولادقباد" و "قرعلیوند" افتتاح خواهد شد.

همچنین همزمان با هفته دولت یک مجتمع ورزشی ویژه ورزش های توپی در درب گنبد امام زاده محمد شهرستان کوهدشت افتتاح شد.

این مجتمع که اولین فضای ورزشی در درب گنبد است با مساحت 1150 متر مربع ساخته شده است.در این مجتمع ورزشی رشته هایی چون هندبال، والیبال و فوتسال انجام می گیرد.