به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر متقی در دیدار با فرماندار شهرستان میناب اظهار کرد: در یک سال گذشته با همکاری نماینده شرق استان در مجلس شورای اسلامی و معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب و نگاه ویژه مدیرکل ورزش و جوانان استان، بیش از ۱۶ زمین چمن مصنوعی محله‌ای و یک سالن ورزشی افتتاح و مورد بهره برداری و در اختیار جوانان قرار گرفت.

وی افزود: تعمیر و تجهیز ۵ سالن ورزشی و همچنین اختصاص وسایل سرمایشی در سالن‌های ورزشی در سطح شهرستان از دیگر برنامه‌های یک سال گذشته اداره ورزش و جوانان شهرستان است.

متولی ورزش و جوانان شهرستان میناب از اجرای ۴ زمین فوتبال در سطح شهرستان خبر داد و گفت: تا پایان سال ۳۴ پروژه زمین چمن مصنوعی محله‌ای در شهرستان به بهره برداری می‌رسد.