مدیرکل دیوان محاسبات لرستان از مزارع پرورش ماهی سلسله بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالینژاد مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در حاشیه جریان بازدید از مزارع تکثیر، پرورش و بهعملآوری ماهی شهرستان سلسله با اشاره به اینکه این بازدیدهای نظارتی بهصورت مسئلهمحور و در راستای مساعدت و کمک به تحقق شعار سال و حمایت قانونی از سرمایهگذاران در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال انجام میشود تا از نزدیک با مشکلات و موانع تولیدکنندگان بخش شیلات آشنا و ضمن بررسی و ارائه راهکارهای قانونی، سرمایهگذاران عرصه تولید و اشتغال استان را حمایت کنند.
کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان نیز از حضور میدانی و دغدغهمند مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان برای پیگیری برای احیای واحدهای تولیدی و مزارع پرورش ماهی راکد و گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان تشکر و قدردانی کرد.
وی گفت: استان لرستان بهعنوان قطب تولید ماهیان سردابی با تولید ۴۲ هزار تنماهی در سال رتبه نخست در کشور را دارا است.
