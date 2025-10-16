به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده در پنجمین جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی و همزمان با برگزاری بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، فلسفه برگزاری جشنواره شهید رجایی را «خدمتگزاری صادقانه به مردم» دانست.
علاءالدین رفیعزاده اظهار کرد: فلسفه جشنواره شهید رجایی، ارجنهادن به دستگاههایی است که در مسیر خدمترسانی به مردم با جدیت و کیفیت بالاتری عمل میکنند.
رفیعزاده با اشاره به ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: اگر از کل قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها همین یک ماده بهطور کامل اجرا شود، راه شهیدان را رفتهایم.
وی تأکید کرد: ارزیاب اصلی عملکرد مدیران و دستگاهها باید مردم باشند.
وی افزود: دستگاههایی که در این جشنواره مورد تقدیر قرار میگیرند، بینقص نیستند و آنهایی هم که انتخاب نشدهاند، زحمات ارزشمندی داشتهاند، اما شاخصها و معیارهای انتخاب هر سال متناسب با اهداف دولت تغییر میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اظهار کرد: استراتژی اصلی ما تمرکز بر بخشهایی است که بهصورت مستقیم با مردم در تماس هستند، نه ستاد دستگاهها.
وی افزود: در ستادها نیرو کم نداریم، بلکه گاهی بیش از نیاز وجود دارد، در حالی که در بسیاری از شهرستانها و بخشداریها، کمبود نیروی انسانی مشهود است.
رفیعزاده با اشاره به موضوع ایجاد مجتمعهای اداری در شهرستانهای کوچک گفت: در شهرستانهای زیر ۷۰ هزار نفر، احداث مجتمعهای اداری از اولویتهای ماست تا مردم بتوانند همه خدمات خود را در یک محل دریافت کنند. این کار هم موجب تسهیل خدمترسانی و هم صرفهجویی در هزینههای عمرانی دولت خواهد شد.
وی افزود که سازمان در زمینه تشکیلات تفصیلی این مجتمعها نهایت همکاری را با استانداریها دارد و فرآیندهای مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: هدف از اجرای این ماده، ساماندهی تشکیلات، واگذاری اختیارات دستگاهها به مدیران استانی و تسهیل تصمیمگیری برای مردم است.
وی افزود: هیچ دلیلی ندارد که فردی از شهرستان برای انجام کار اداری به مرکز استان مراجعه کند؛ تصمیمات باید در همان سطح استانی اتخاذ شود.
رفیعزاده ضمن اشاره به وجود مقاومتهایی در برابر تغییرات ساختاری گفت: در همه تحولات، مقاومت طبیعی است، اما امروز با تأکید رهبر معظم انقلاب بر وفاق موجود برای اصلاح ساختارهای اداری، فرصت مناسبی برای تحقق این اصلاحات فراهم شده است.
وی یکی از اولویتهای دولت چهاردهم را اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد دانست و تأکید کرد: این سیاست بههیچوجه به معنای کاهش حقوق کارکنان نیست، بلکه مزایای بیشتر به افرادی تعلق میگیرد که خدمات باکیفیتتر به مردم ارائه میکنند.
رفیعزاده با اشاره به راهاندازی سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) در استانهای قزوین، البرز و تهران گفت: این سامانه بهمنظور حل سریع مشکلات مردم در ارتباط با نظام اداری طراحی شده و پس از اجرای موفق در پایتخت، در سایر استانها نیز توسعه خواهد یافت.
وی با تأکید بر نقش فناوری در تحول نظام اداری خاطرنشان کرد: تحقق دولت هوشمند، اتصال سامانهها و حکمرانی مبتنی بر داده از اهداف کلیدی ما در اصلاح نظام اداری است. اگر قوانین فعلی بهدرستی اجرا شوند، بدون نیاز به قانون جدید میتوان به پیشرفت قابلتوجهی در کارآمدی اداری کشور دست یافت.
