دولت هوشمند اولویت نظام اداری است؛ استخدام ۱۵۰۰ کارمند جدید

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیعزاده ظهر سهشنبه در جشنواره شهید رجایی مازندران با اشاره به تجربه جلسه کوتاه خود با استاندار مازندران و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، گفت: هدف سامانه فوریتهای اداری ۱۲۸ این است که مشکلات مراجعهکنندگان به دستگاههای اجرایی در لحظه و به صورت مستقیم حل و فصل شود.
وی افزود: استاندار مازندران و تیم اجرایی استان در میدان حضور فعال داشته و به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی میکنند.
وی تاکید کرد: دولت هوشمند و جذب نخبگان از اولویتهای مهم ماست و برنامههای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در دو تا سه ماه اول دولت طراحی و به تصویب شورای عالی اداری رسیده و هماکنون در حال اجراست.
رفیعزاده درباره مجوزهای استخدامی گفت: تمرکز اصلی ما بر استانها، شهرستانها و بخشهایی است که به طور مستقیم با مردم سروکار دارند و تلاش میکنیم سطح ستاد کمترین دخالت را در این حوزه داشته باشد.
وی اعلام کرد: در آزمونهای اخیر هزار و ۵۶۵ مجوز استخدامی به استانها اختصاص یافته که بیشترین سهم به آموزش و پرورش با ۸۳۲ نفر و وزارت بهداشت با ۶۳۹ نفر تعلق گرفته است و سایر مجوزها نیز به دستگاههای دیگر اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پایان تاکید کرد: جشنواره شهید رجایی نتیجه ارزیابی عملکرد یک سال گذشته است، اما ارزیابی واقعی عملکرد مدیران توسط مردم انجام میشود.
وی افزود: هرچند شاخصهای علمی متعددی برای ارزیابی وجود دارد، رضایت مردم مهمترین معیار سنجش عملکرد مدیران است.
رفیعزاده با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان استان مازندران گفت: امیدوارم برنامههای دولت در حوزه پاسخگویی، مدیریت نخبگان و اصلاح ساختار اداری موجب رضایت مردم شود و از همه مسئولان و مدیران استان قدردانی کرد.
