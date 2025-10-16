محبی: ۴۳۰۰ قلم لوازم ضروری بین نیازمندان استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر پنجشنبه در در این دیداربا فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ضمن ارائه گزارش عملکردی از خدمات کمیته امداد به جامعه هدف، از همراهی همیشگی مجموعه بسیج و سپاه با کمیته امداد در یاری رساندن به محرومین تقدیر و تشکر کرد.

وی اظهار کرد: سپاه همواره در کنار کمیته امداد بوده و در حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های این نهاد و کمک به توانمند سازی افراد تحت پوشش سنگ تمام گذاشته است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۴ هزار ۳۵۰ قلم لوازم ضروری و مورد نیاز زندگی مددجویان شامل کولر گازی، یخچال، منبع آب، بخاری با هم افزایی سپاه و کمیته امداد میان نیازمندان توزیع شده است.

وی همچنین به تفاهم نامه فی مابین ساخت ۱۰۰ واحد مسکن مددجویی اشاره کرد و اظهار داشت: ۶۰ درصد این واحدهای مسکونی ساخت و تحویل داده شد و الباقی در مرحله تکمیل و واگذاری است.

محبی همچنین با اشاره به همکاری دو نهاد در حوزه درمان و سلامت مددجویان و نیازمندان گفت: سال گذشته ۸ گروه جهادی پزشکی در زمینه چکاپ و سلامت مددجویان، دندانپزشکی، چشم پزشکی و بینایی سنجی، مددجویان نیازمند در استان فعالیت کردند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در پایان به تقویت همکاری‌های فی مابین این نهاد با سپاه استان به ویژه در زمینه مسکن محرومین و تأمین لوازم ضروری محرومین برای تحقق نهایی این برنامه‌ها تاکید کرد.