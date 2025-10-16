به گزارش خبرنگار، اکبر ابدالی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، ظهر پنجشنبه در آئین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در تالار فرهنگ و هنر شهر قم برگزار شد، با اشاره به روند رو به رشد صادرات استان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، باید تا پایان امسال میزان صادرات از قم از مرز ۴۰۰ میلیون دلار عبور کند و خوشبختانه تاکنون بخش قابل توجهی از این رقم تحقق یافته است.



وی افزود: در راستای تحقق این هدف و توسعه بازارهای خارجی، واحدهای صادرات‌محور در اولویت تخصیص بسته‌های حمایتی و مشوق‌های استانی قرار دارند تا بتوانند سهم بیشتری از بازارهای منطقه و بین‌المللی را به دست آورند.



ابدالی با بیان اینکه حوزه صادرات و واردات سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اداره کل صمت قم را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری بیش از چهار هزار فقره ثبت سفارش واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز تولیدکنندگان استان بررسی و تأیید شده است که نشان‌دهنده پویایی بخش تولید و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های حمایتی دولت است.



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم در ادامه با اشاره به تلاش برای گسترش بازارهای صادراتی استان گفت: کشورهای حوزه اوراسیا و امارات متحده عربی به عنوان مقاصد اصلی صادراتی در اولویت قرار دارند و در این زمینه، اقدام‌های گسترده‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های جدید صادراتی و توسعه همکاری‌های تجاری با این کشورها در حال انجام است.



وی به مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به قم نیز اشاره کرد و افزود: در جریان این سفر، رقم قابل توجهی برای تسهیلات توسعه‌ای بخش‌های تولیدی و صنعتی استان اختصاص یافت که اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید و افزایش صادرات در قم باشد.



ابدالی خاطرنشان کرد: در قالب جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، تنها در شش‌ماهه نخست امسال، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴۴ طرح فعال صنعتی تخصیص یافته است که این میزان معادل کل تسهیلات پرداخت‌شده در سال گذشته است و نشان‌دهنده عزم جدی استان در پشتیبانی از تولید است.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت بخش معدن در اقتصاد استان گفت: در همکاری با دستگاه‌های تخصصی و بخش خصوصی، اکتشاف معادن فلزی جدید در قم در حال انجام است که می‌تواند تحولی قابل توجه در حوزه معدنی استان ایجاد کند و به رونق اشتغال در مناطق مختلف منجر شود.



مدیرکل صمت قم همچنین درباره برنامه‌های این اداره کل برای تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: یکی از محورهای جدی پیگیری، تخصیص سهمیه ارزی برای واردات پنل‌های خورشیدی به منظور تأمین انرژی پاک و پایدار برای صنایع استان است که در حال حاضر مراحل اجرایی آن با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود.



ابدالی در پایان تأکید کرد: توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی، تأمین زیرساخت‌های انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت، معدن و تجارت قم در سال جاری است و با همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی، دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه دور از دسترس نخواهد بود.