کشف ۶۹ فقره انواع سرقت و دستگیری ۲۷ سارق در هرمزگان

بندرعباس- رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان از اجرای طرح محله محور در راستای مقابله با سرقت و شناسایی و دستگیری ۲۷ نفر سارق و کشف ۶۹ فقره سرقت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای اجرای طرح محله محور و ارتقا امنیت عمومی و اجتماعی، طرح ضربتی مقابله با سرقت، به مدت ۷۲ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با تلاش همه جانبه و شبانه روزی و گشت زنی‌های هدفمند سایر مأموران انتظامی استان با محوریت پلیس آگاهی، تعداد ۲۷ نفر سارق شناسایی و در چند عملیات منسجم دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی استان با اشاره به اعتراف سارقان به ۶۹ فقره انواع سرقت و کشف ۵ دستگاه خودرو و ۱۹ دستگاه موتورسیکلت سرقتی خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مرال قانونی به مراجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با هدف پیشگیری از وقوع سرقت در سطح استان از عموم مردم استان خواست ضمن توجه جدی به هشداری پلیسی، در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه موارد مشکوک در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

