به گزارش خبرگزاری مهر، در رویدادی نوآورانه و برای دومین سال پیاپی، آموزش آیتم‌های امدادی در مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات «آماده» جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از عینک‌های واقعیت مجازی (VR) انجام شد.

به گفته وحید ایمانی، معاون پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، کارگاه‌های توانمندسازی طرح ملی «دادرس» با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و مطابق با علم روز دنیا، امسال نیز در بستری فناورانه برگزار شد.

ایمانی با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان گفت: در قالب طرحی به نام نمادرس (نخستین مدرسه انسان‌دوستی در متاورس)، بیش از ۳۱ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور، با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی، آموزش‌های امدادی تخصصی دریافت کردند.

در ادامه این رویکرد فناورانه، امسال بخش جدیدی تحت عنوان «خدمات بشردوستانه با کمک هوش مصنوعی» نیز به مسابقات اضافه شد. در این بخش، دانش‌آموزان با روش‌های تولید محتوای بشردوستانه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی آشنا شدند و مهارت‌های ارتباطی نوینی را در بستر دیجیتال تجربه کردند.

این تحول، گامی مهم در جهت ترکیب آموزش‌های سنتی امدادی با فناوری‌های پیشرفته و راهی نو برای تربیت نسل آینده امدادگران آگاه و فناور محور به شمار می‌رود.