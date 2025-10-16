به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست با جمعی از نوجوانان و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: بسیار خوشحالم در جمع شما نوجوانان که آیندهسازان کشورمان هستید، حضور دارم و شنیدن دیدگاهها و دغدغههای شما فرصتی مغتنم برای مدیریت بهتر امور در استان است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهمی که در دولت چهاردهم دنبال میکنیم؛ تقویت و احیای سرمایه اجتماعی است، افزود: نوجوانان و جوانان ما ارزشمندترین سرمایه کشور هستند و تاکید دارم با امیدآفرینی در جامعه و افزایش انگیزه بین جوانان و نوجوانان این سرمایه اجتماعی را ارتقا دهیم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: از شما میخواهم تلاش خود را به کار بگیرید تا توانمندی هایتان را در مسیر حل مشکلات کشور و استان به کار ببندید و ما نیز بر این باور هستیم که با اعتماد به خلاقیت، شور و پشتکار نوجوانان و جوانان، ریلگذاری برای پیشرفت شایستهسالارانه انجام میشود.
زارع تصریح کرد: تاکید دارم با نگاهی امیدوارانه به آینده بنگریم و با زبان روز و زبان نسل جوان و نوجوان، با شما گفت و گو کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امیدبخشی همراه با تحقق مطالبات بهحق مردم، جزو رئوس کاری مسئولان است، اضافه کرد: خود را متعهد به مشارکت هرچه بیشتر نسل جوان و نوجوان در پیشبرد امور میدانیم.
استاندار بوشهر گفت: جوانان و نوجوانان همواره در صحنههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضوری فعالانه داشتهاند و ما موظف هستیم زمینه را برای تربیت و آماده سازی شما در جهت نقش آفرینی در آینده کشور و استان فراهم کنیم.
وی یادآور شد: انگیزه، آگاهی و اراده قوی همراه با استعداد، توانایی و هوش بالای شما، آیندهای روشن برای کشور و استانمان است.
استاندار بوشهر تاکید کرد: فناوریهای نوظهور یکی از نیازهای روز جامعه است و نوجوانان و جوانان ما در این زمینه تواناییهای بالایی دارند و استفاده از این ظرفیت، میتواند گرههایی که در مسیر توسعه فعالیتهای فناورانه وجود دارد را بگشاید.
وی بیان کرد: جوانان و نوجوانان ما به ماندن در کشور و ساختن آن، علاقهمندند و شما را دارای احساس تعلق و دلبستگی به ایران عزیز میدانم و ما مسئولان باید با رفع شکافهای نسلی موجود، شنیدن دغدغههای نسل جدید و درک اندیشهها و دیدگاههای شما، پل ارتباطی مستحکمی برقرار سازیم.
در این نشست تعداد ۲۳ نفر از نوجوانان و جوانان استان، دغدغهها و دیدگاههای خود را بیان کردند.
