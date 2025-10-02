به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا ناجی،، ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری سومین همایش ملی علامه ذوالفنون حسن‌زاده آملی (ره)، با اشاره به اینکه علامه حسن‌زاده در علوم انسانی، اسلامی در عرصه های مختلف حرف برای گفتن دارد، گفت: اگر به ایشان می‌گوییم ذوالفنون در فلسفه، عرفان، تفسیر قرآن و عرصه های فرهنگی و اجتماعی صاحب نظر هستند.

وی با بیان اینکه مکتوبات ایشان در عرصه های مختلف نیاز بشر در جامعه امروز است، اظهار کرد: در عصر معاصر علامه حسن‌زاده شخصیت جهانی عالم اسلام هستند.

حجت‌الاسلام ناجی در خصوص اینکه جامعه کنونی ما چه مقدار به علوم عقلی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در دوره‌ای هستیم که جریان‌های عرفان های کاذب به شدت در حال تعطیل کردن تعقل هستند.



وی ادامه داد: در چنین زمانی است که ما به شدت نیاز به مراجعه به علوم معقول داریم اما نه علوم معقول خشک و بی‌روح و یا فلسفه غرب.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه فلسفه ای که علامه حسن‌زاده آملی به آن می پردازند گره خورده با عرفان و شهود است، تصریح کرد: جریانات انحرافی وقتی وارد عرفان می‌شوند عقل را تعطیل می‌کنند در حالی که علامه فرمودند: از تعقل می‌شود به شهود رسید و این در دنیای امروز ما کاربرد بسیار بالایی دارد و در زبان عامیانه مردم قابلیت بیان دارد.

وی ادامه داد: فلسفه‌ای که شخصیتی چون علامه حسن‌زاده املی تبیین کردند آمیخته با عرفان و تقوا و نورانیت و معنویت و خدمت به خلق بود و هر کس وارد این وادی می‌شد شخصیت اجتماعی و خدوم وارد جامعه می‌شد.

حجت‌الاسلام ناجی با بیان اینکه علامه حسن‌زاده از شخصیت‌های تراز انقلاب بودند و افرادی چون فخری زاده‌ها افتخار شاگردی ایشان را داشتند، بیان کرد: این همایش‌ها و صدها همایش دیگر نیاز هست برگزار شود تا بتوانیم نمایی روشن از شخصیت علامه حسن‌زاده آملی داشته باشیم.