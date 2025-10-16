  1. استانها
پورحیدری: رعایت نرخ مصوب مرغ الزامی است؛ برخورد جدی با گران فروشان

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از الزام به رعایت قیمت ۱۳۵ هزار و هفتصد تومانی مرغ در سطح استان خبر داد و گفت: نظارت‌ها تشدید و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

تیمور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور درباره قیمت مرغ برای مصرف‌کننده، اظهار کرد: قیمت رسمی مرغ ۱۳۵,۷۰۰ تومان تعیین شده است و تمامی عوامل مرتبط در استان و شهرستان‌ها موظف به رعایت دقیق این نرخ هستند.

وی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر بازار افزود: اطلاع‌رسانی کامل به عوامل صنفی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه انجام شده و در صورت عدم رعایت قیمت‌های مصوب، برخورد قانونی بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

پورحیدری ادامه داد: رعایت دقیق قیمت‌ها در شهرستان‌ها بر عهده رؤسای ادارات است و با همکاری همه عوامل مربوطه باید از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

مدیرکل صمت گیلان گفت: تا تصمیم ستاد تنظیم بازار استان، توزیع مرغ با قیمت مصوب (مرغ A) صرفاً باید در فروشگاه‌های بزرگ انجام شود و توزیع در واحدهای صنفی فاقد موضوعیت است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظارتی، تأکید کرد: اقدامات نظارتی قاطع و مستمر برای حفظ تعادل بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار دارد.

