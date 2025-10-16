پورحیدری: رعایت نرخ مصوب مرغ الزامی است؛ برخورد جدی با گران فروشان

تیمور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور درباره قیمت مرغ برای مصرف‌کننده، اظهار کرد: قیمت رسمی مرغ ۱۳۵,۷۰۰ تومان تعیین شده است و تمامی عوامل مرتبط در استان و شهرستان‌ها موظف به رعایت دقیق این نرخ هستند.

وی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر بازار افزود: اطلاع‌رسانی کامل به عوامل صنفی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه انجام شده و در صورت عدم رعایت قیمت‌های مصوب، برخورد قانونی بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

پورحیدری ادامه داد: رعایت دقیق قیمت‌ها در شهرستان‌ها بر عهده رؤسای ادارات است و با همکاری همه عوامل مربوطه باید از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

مدیرکل صمت گیلان گفت: تا تصمیم ستاد تنظیم بازار استان، توزیع مرغ با قیمت مصوب (مرغ A) صرفاً باید در فروشگاه‌های بزرگ انجام شود و توزیع در واحدهای صنفی فاقد موضوعیت است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظارتی، تأکید کرد: اقدامات نظارتی قاطع و مستمر برای حفظ تعادل بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار دارد.