پورحیدری: گیلان مصمم بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر شنبه در جلسه وبیناری با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با موضوع معرفی پتانسیل‌های اقتصادی استان گیلان در سالن استانداری اظهار کرد: در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، گیلان، مصمم بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.

وی با اشاره به تدوین بسته سرمایه‌گذاری گیلان افزود: در سال جاری گام عملیاتی و راهبردی با بهره‌گیری از توان کارشناسی در تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری برداشته شده و استان در مسیر جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف قرار گرفته است.

مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه این استان دارای ظرفیت‌های متنوع صنعتی است، گفت: صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی، دارویی، چوب و سلولزی، نساجی و پوشاک، شیمیایی، فناورانه، بسته‌بندی مواد غذایی، صنایع فلزی و صنایع دستی از جمله بخش‌های دارای مزیت نسبی و رقابت‌پذیری در گیلان هستند.

پورحیدری ادامه داد: گیلان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید برنج، چای، زیتون، کیوی، فندق، ماهی و مرکبات کشور، ظرفیت گسترده‌ای برای توسعه صنایع غذایی و تبدیلی دارد.

وی به فعالیت چند شرکت بزرگ داروسازی از جمله سبحان دارو، کاسپین تأمین و سبحان آنکولوژی در استان اشاره کرد و گفت: این واحدها در زمینه تولید داروهای عمومی و ضد سرطان از جایگاه ملی برخوردارند.

پورحیدری افزود: گیلان با دارا بودن جنگل‌های هیرکانی و منابع چوبی، قطب تولید MDF و نئوپان کشور است و حدود ۴۰ درصد تولید این محصولات در گیلان انجام می‌شود. همچنین حدود ۷۰ واحد پالت‌سازی در استان فعال است که نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع دیگر دارند.

وی از سابقه دیرینه گیلان در صنعت نساجی و پوشاک یاد کرد و گفت: این استان با وجود نیروی کار ماهر، بازار محلی و گردشگری پویا، قابلیت گسترش تولید پوشاک و صنایع وابسته را دارد.

مدیرکل صمت گیلان تاکیدکرد: در بخش صنایع شیمیایی، واحدهای توانمندی مانند فومن شیمی، کیمیا بسپار پلاست و صنایع ورق ایران در زمینه تولید مواد پلیمری و محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت دارند.

پورحیدری افزود: صنایع فناورانه، استارتاپ‌های کشاورزی و فناوری‌های سبز نیز با حمایت پارک علم و فناوری گیلان در حال رشد هستند و می‌توانند در آینده‌ای نزدیک سهم مهمی در اقتصاد دانش‌بنیان استان داشته باشند.

وی تصریح کرد: گیلان در تولید محصولات فلزی نیز از استان‌های پیشرو کشور است؛ تولید لوازم خانگی، قوطی‌های فلزی، قطعات خودرویی، سیم و کابل فشار قوی و مفتول مسی در شرکت‌هایی چون پارس شهاب، سیمکو و گیل‌راد شمال انجام می‌شود.

پورحیدری در پایان با اشاره به فعالیت ۱۳ هزار بافنده فرش دستباف در گیلان گفت: صنایع دستی و هنری استان علاوه بر ارزش فرهنگی، ظرفیت بالایی برای صادرات و توسعه اقتصادی دارند.