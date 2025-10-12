پورحیدری: بیش از ۵ هزار پرونده تخلف در گیلان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان با تاکید بر افزایش نظارت بر اقلام اساسی گفت: ثبات و آرامش بازار از اولویت‌های های این اداره کل و دستگاهای متولی این امر است و هیچ‌کس حق گرانفروشی به بهانه‌های واهی را ندارد و در صورت مشاهده، برخورد شدید و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به عملکرد حوزه بازرسی از ابتدای سال تاکنون اظهار داشت: در این مدت بیش از ۲۹ هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی استان گیلان انجام شده و برای ۵ هزار واحد صنفی و تولیدی متخلف پرونده تشکیل شده است که ارزش پرونده‌ها بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان می‌باشد.

پورحیدری با بیان اینکه از تعداد ۲۹ هزار بازرسی در استان با هدف نظارت و ایجاد کنترل و آرامش در بازار انجام شد افزود: از این تعداد بازرسی بالغ بر ۶ هزار ۲۸ مورد در قالب گشت مشترک و حاصل همکاری با نهادهای مرتبط با فراخور طرح نظارتی نظیر؛ جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، پلیس امنیت اقتصادی، اماکن نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، اتحادیه شالیکوبان، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های نظارتی انجام شد که جای تشکر و قدردانی دارد.

رئیس کمیسیون نظارت مرکز گیلان همچنین افزود: با توجه به وجود ۱۰۰ هزار واحد صنفی فعال در سایر نقاط استان که حدود ۴۰ هزار واحد از این تعداد در مرکز استان می‌باشد، سامانه تلفن ۱۲۴ رسیدگی به شکایات به صورت شبانه روزی بر بستر نرم افزاری، سرویس دهنده فعال و آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی است.