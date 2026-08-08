گزارش الجزیره درباره نابودی هزاران ساختمان در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره با حضور در مناطق ویران شده ناشی از حملات رژیم صهیونیستی زوطر غربی واقع در نبطیه تاکید کرد که بسیاری از این روستاها با خاک یکسان شده اند و اوضاع وحشتناک است.

همچنین آمارهای منتشر شده از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می دهد ۱۸ هزار ساختمان در ۱۹ روستا ویرانی شده است.

بر اساس این گزارش، روستاهای مروحین، مارون الراس، بلیدا و محیبیب شاهد ویرانی صد در صدی بوده و این آمار در خیام و عدیسه مرجعیون به ۹۰ درصد می رسد.

خبرنگار الجزیره تاکید کرد که نظامیان صهیونیست به عملیات تخریب خانه ها به بهانه وجود زیر ساخت های حزب الله ادامه می دهند.