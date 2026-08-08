  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

گزارش الجزیره درباره نابودی هزاران ساختمان در جنوب لبنان

گزارش الجزیره درباره نابودی هزاران ساختمان در جنوب لبنان

شبکه الجزیره با پخش یک گزارش به اوضاع فاجعه بار روستاهای جنوبی لبنان در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره با حضور در مناطق ویران شده ناشی از حملات رژیم صهیونیستی زوطر غربی واقع در نبطیه تاکید کرد که بسیاری از این روستاها با خاک یکسان شده اند و اوضاع وحشتناک است.

همچنین آمارهای منتشر شده از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می دهد ۱۸ هزار ساختمان در ۱۹ روستا ویرانی شده است.

بر اساس این گزارش، روستاهای مروحین، مارون الراس، بلیدا و محیبیب شاهد ویرانی صد در صدی بوده و این آمار در خیام و عدیسه مرجعیون به ۹۰ درصد می رسد.

خبرنگار الجزیره تاکید کرد که نظامیان صهیونیست به عملیات تخریب خانه ها به بهانه وجود زیر ساخت های حزب الله ادامه می دهند.

گزارش الجزیره درباره نابودی هزاران ساختمان در جنوب لبنان

کد مطلب 6911016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه