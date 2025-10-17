به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رفیعی پور در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه در شهرستان بابلسر، از نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داروهای دامی در تأمین بیش از ۹۷ درصد از نیازهای داخلی کشور خبر داد.

وی به افتتاح این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت سال‌هاست در زمینه تولید بخشی از داروهای دامپزشکی فعال است و طرح امروز، در راستای توسعه، افزایش خطوط تولید و ارتقای ظرفیت تولید در حوزه‌های داروهای پودری و محلول است.

وی این رویداد را افتخاری برای کشور خواند و افزود: این دستاوردهای تولیدی، مرهون تلاش سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با برشمردن نتایج این خوداتکایی در حوزه دارو و نهاده‌های دامپزشکی، تصریح کرد: تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی شیر در کشور، که منجر به صادرات محصولات لبنی شده، به کمک همین نهاده‌های بهداشتی و دارویی امکان‌پذیر شده است.

رفیعی پور در ادامه به جایگاه بین‌المللی ایران در سایر حوزه‌های تولیدات دامی اشاره کرد و گفت: در حوزه آبزیان دارای رتبه هفتم در جهان هستیم. همچنین در تولید تخم‌مرغ رتبه نهم جهانی و در تولید مرغ رتبه هفتم دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: همه این موفقیت‌ها در تولید گوشت مرغ، تخم‌مرغ، عسل و آبزیان، به لطف کمک‌های بهداشتی، دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و مکمل‌هایی است که توسط سرمایه‌گذاران و کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود.