رفیعی پور: ایران در تولید شیر و تخم مرغ در جهان برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور شامگاه پنجشنبه در حاشیه افتتاحیه کارخانه تولید دارو و مکمل‌های دامپزشکی در بابلسر گفت: با وجود شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران سالانه بیش از ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی تولید می‌کند و در برخی محصولات مانند شیر و تخم‌مرغ، در جمع کشورهای برتر جهان قرار دارد.

رفیعی‌پور اظهار کرد: این حجم از تولید، در شرایطی رقم خورده که کشور با محدودیت‌های جدی در حوزه تأمین منابع، تجهیزات و فناوری‌های نوین روبه‌روست، اما توانمندی تولیدکنندگان داخلی باعث شده امنیت غذایی کشور حفظ شود.

وی با اشاره به جایگاه دامپزشکی در اقتصاد کشور افزود: طبق اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سازمان دامپزشکی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و رونق تولید دارد و یکی از پشتوانه‌های اصلی امنیت غذایی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اینکه امنیت غذایی، خط مقدم دفاع از کشور است، گفت: دشمنان امروز از ابزارهای کم‌هزینه اما مخرب برای آسیب زدن به زیرساخت‌های حیاتی کشور استفاده می‌کنند و جنگ بیولوژیک از طریق آلودگی دام، طیور و آبزیان، یکی از اصلی‌ترین تهدیدات پیش رو است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مهم‌ترین نقش را در خنثی‌سازی این تهدیدات دارند و باید برای حمایت از آن‌ها و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، سیاست‌گذاری‌های حمایتی و جدی‌تری اتخاذ شود.

رفیعی‌پور همچنین به نقش حیاتی استان مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت: مازندران ستون فقرات تولیدات دامی و کشاورزی کشور است و حمایت از زیرساخت‌های آن، به‌ویژه در حوزه دامپزشکی، یک ضرورت ملی است.

کارخانه تولید دارو و مکمل‌های دامپزشکی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر در شهرستان بابلسر را فراهم کرده است.