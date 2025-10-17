  1. استانها
ایجاد مرز رسمی در غرب هرمزگان سهم بنادر در اقتصاد را افزایش می‌دهد

بندرعباس- مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان گفت: ایجاد مرز رسمی در بنادر غرب استان هرمزگان سهم بنادر در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی را حمایت کامل از طرح‌های توسعه‌ای و تسهیل‌گرایانه در این مناطق دانست و اظهارکرد: بنادر لنگه، چارک و آفتاب ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به مراکز مهم مبادلات تجاری در جنوب کشور دارند.

وی افزود: با توسعه زیرساخت‌های بندری و تسهیل فرآیندهای گمرکی، می‌توان سهم این بنادر را در اقتصاد ملی افزایش داد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان عنوان کرد: همکاری نزدیک با وزارت کشور در زمینه ایجاد مرز تجاری رسمی، فرصت ارزشمندی برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی فراهم می‌کند.

