به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی را حمایت کامل از طرح‌های توسعه‌ای و تسهیل‌گرایانه در این مناطق دانست و اظهارکرد: بنادر لنگه، چارک و آفتاب ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به مراکز مهم مبادلات تجاری در جنوب کشور دارند.

وی افزود: با توسعه زیرساخت‌های بندری و تسهیل فرآیندهای گمرکی، می‌توان سهم این بنادر را در اقتصاد ملی افزایش داد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان عنوان کرد: همکاری نزدیک با وزارت کشور در زمینه ایجاد مرز تجاری رسمی، فرصت ارزشمندی برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی فراهم می‌کند.