به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه تلویزیونی سیانان به نقل از دو منبع گزارش داد که آمریکا اشتراکگذاری اطلاعات با اوکراین را افزایش داده است تا اهداف عمیقتر در داخل روسیه را نیز شامل شود.
این منابع افزودند: واشنگتن به اوکراین چراغ سبز نشان داده است تا حملات به زیرساختهای انرژی روسیه را از سر بگیرد. اوکراین با تأیید واشنگتن، در حال اتخاذ یک استراتژی آگاهانه برای هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی روسیه است.
سیانان به نقل از یک منبع دیگر ادامه داد: اوکراین معتقد است که هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی روسیه راهی برای دستیابی به تأثیرات استراتژیک است.
این شبکه آمریکایی به نقل از یک مقام این کشور مدعی شد: موضوع تأمین موشکهای تاماهاوک برای اوکراین به طور جدی در دست بررسی است.
همچنین شماری از مقام های آمریکایی در مصاحبه با سیانان گفتند: دولت ترامپ استفاده اوکراین از سلاحهایی که قادر به هدف قرار دادن اهداف در داخل روسیه هستند را محدود نکرده است.
