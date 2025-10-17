مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای پویش «ماهانه برای کرمانشاه با چهره‌های ماندگار»، صفحه‌ای اختصاصی برای معرفی مفاخر فرهنگی و هنری استان در زیرپورتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: نخستین پویش با محوریت زنده‌یاد استاد محمدجواد محبت، شاعر نام‌آشنای کرمانشاهی آغاز شده و به همین منظور، صفحه مجازی ویژه‌ای برای این چهره ماندگار در حال طراحی است.

تیموری بیان کرد: در این صفحه تلاش شده است تا مجموعه‌ای جامع از زندگینامه، تصاویر، آثار مکتوب، کلیپ‌ها، گفت‌وگوها و سایر مستندات مرتبط با چهره‌های ماندگار گردآوری شود و در ادامه نیز محتوای جدید به آن افزوده خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان از فعالان رسانه‌ای، شاعران، فرهنگیان و اهالی هنر دعوت کرد تا در غنای این پویش فرهنگی و معرفی هرچه بهتر مفاخر کرمانشاه با این اداره‌کل همکاری کنند.