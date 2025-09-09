به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران در پوشش رویدادهای مهم استان و کشور، از برگزاری مجموعهای از جشنوارهها و برنامههای فرهنگی و هنری در کرمانشاه خبر داد و گفت: این برنامهها در راستای رویکردهای چهارگانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با محوریت مردمیسازی فرهنگ، تحقق عدالت فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و بهرهگیری از رسانههای نوین برنامهریزی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ابتدای این نشست با تقدیر از اصحاب رسانه بهویژه در شرایط بحرانی و دوران «جنگ دوازده روزه» اظهار داشت: خبرنگاران در همه عرصهها حضور پررنگ و اثرگذاری داشتند و با اطلاعرسانی دقیق و اعتمادسازی، نقش مهمی در افزایش روحیه مردم و تقویت همبستگی ملی ایفا کردند.
وی افزود: در رویداد بزرگ اربعین نیز خبرنگاران در گرما و شرایط دشوار به صورت شبانهروزی به انعکاس اخبار و تصاویر این حماسه پرداختند که جای قدردانی دارد.
تیموری با اشاره به هفته وحدت، برگزاری جشن موسیقی «وحدت و صلابت» را یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی این ایام دانست و گفت: این جشن به مدت سه روز با حضور گروههای موسیقی از استانهای کرمانشاه، لرستان، بوشهر و کردستان در مجتمع فرهنگی و هنری کرمانشاه برگزار میشود و از همه شهروندان برای حضور رایگان در این برنامه دعوت میکنیم.
وی افزود: آغاز این جشن با حضور هنرمندان در مزار شهدای گمنام بوده و هدف آن ایجاد نشاط اجتماعی و تحکیم وحدت و همبستگی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به برنامههای آتی این اداره کل اشاره کرد و از برگزاری نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور در روستای بانزلان دالاهو خبر داد.
وی تصریح کرد: این جشنواره با حضور استاد علیاکبر مرادی و جمعی از هنرمندان برجسته برگزار میشود و امیدواریم با قرار گرفتن در ردیف اعتبارات ملی، جایگاه تثبیتشدهای در تقویم فرهنگی کشور پیدا کند.
تیموری همچنین به همایش هفته وحدت در باغ گلستان، جشنواره استانی پوستر و عکس با عنوان «از میلاد تا مبعث»، و برنامههای روز ملی سینما اشاره کرد و افزود: در روز ملی سینما دیدار با پیشکسوتان این عرصه و تقدیر از فعالان سینمایی استان انجام خواهد شد. همچنین پیگیری برای تعیین تکلیف سینماهای نیمهفعال و بلاتکلیف کرمانشاه در دستور کار است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم توجه به شهرستانها در حوزه فرهنگ و هنر گفت: برنامهای تحت عنوان شمیم خدمت با شعار عدالت، امید و نشاط آغاز شده است که طی آن در هر شهرستان یک روز ویژه فرهنگ و هنر تعریف میشود. در این روز تمامی برنامههای فرهنگی و هنری با محوریت همان شهرستان برگزار خواهد شد تا عدالت فرهنگی به معنای واقعی تحقق یابد.
وی ادامه داد: ایجاد خانههای سازهای محلی در شهرستانها از جمله خانه تنبور در کنگاور، خانه نور در اسلامآباد و خانه سیاهچمانه در اورامانات، از برنامههای مهمی است که به احیای هویت فرهنگی مناطق کمک خواهد کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان به برگزاری جشنواره ملی تئاتر «مرصاد» در اسلامآباد غرب، جشنواره ملی خوشنویسی در صحنه، محفلهای شعر با عنوان «عصر شعر دهکده» در روستاها و برگزاری نشستهای ماهانه ادبی با حضور شاعران و نویسندگان اشاره کرد و گفت: تمامی این برنامهها در راستای تقویت نشاط اجتماعی، ارتقای سرمایه فرهنگی و تحقق عدالت فرهنگی در استان اجرا خواهد شد.
