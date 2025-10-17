به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری صبح جمعه در دیدار رئیس پارک علم و فناوری استان بوشهر با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دوران طاغوت تلاش بر تحقیر ملت ایران بود و روزبه‌روز وابستگی کشور افزایش می‌یافت، اما انقلاب اسلامی روح اعتماد به نفس را در جامعه زنده کرد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از برکات بزرگ انقلاب، تقویت باور «ما می‌توانیم» است که به‌عنوان شعار اصلی کشور مطرح بوده و باید همچنان سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد. امروز نیز باید منتظر صحنه‌ها و پیشرفت‌های بیشتری در عرصه علم و فناوری باشیم؛ چراکه این تحولات برخاسته از ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران بدون وابستگی به هیچ قدرتی، با تکیه بر جوانان و ظرفیت‌های داخلی روی پای خود ایستاده است و در بسیاری از حوزه‌ها حرف‌های جدی برای گفتن در سطح جهان دارد که نشان از عظمت ملت ایران دارد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به نقش پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: این مراکز باید از تجارب گذشته خود استفاده کنند و نقاط ضعف را برطرف سازند تا بتوانند به اهداف بلند خود دست یابند.

وی همچنین به اهمیت جنگ شناختی دشمن اشاره کرد و گفت: امروز دشمن با جنگ شناختی تلاش دارد روحیه ملت ایران را هدف قرار دهد، در چنین شرایطی، مدیران پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان باید خدمات و تولیدات خود را برای مردم تبیین و منعکس کنند.

نماینده مردم محترم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: هر اقدامی که انجام می‌شود باید پیوست اطلاع‌رسانی داشته باشد تا مردم از دستاوردهای فرزندان خود آگاه شوند و احساس غرور ملی در جامعه تقویت شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری در پایان تأکید کرد: بیش از هر زمان دیگری باید به مردم به باورانیم که «می‌توانیم» و این باور، رمز پیشرفت و استقلال کشور است.