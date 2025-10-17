  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات خود را برای مردم تبیین کنند

شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات خود را برای مردم تبیین کنند

بوشهر- نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان باید خدمات و تولیدات خود را برای مردم تبیین و منعکس کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری صبح جمعه در دیدار رئیس پارک علم و فناوری استان بوشهر با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دوران طاغوت تلاش بر تحقیر ملت ایران بود و روزبه‌روز وابستگی کشور افزایش می‌یافت، اما انقلاب اسلامی روح اعتماد به نفس را در جامعه زنده کرد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از برکات بزرگ انقلاب، تقویت باور «ما می‌توانیم» است که به‌عنوان شعار اصلی کشور مطرح بوده و باید همچنان سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد. امروز نیز باید منتظر صحنه‌ها و پیشرفت‌های بیشتری در عرصه علم و فناوری باشیم؛ چراکه این تحولات برخاسته از ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران بدون وابستگی به هیچ قدرتی، با تکیه بر جوانان و ظرفیت‌های داخلی روی پای خود ایستاده است و در بسیاری از حوزه‌ها حرف‌های جدی برای گفتن در سطح جهان دارد که نشان از عظمت ملت ایران دارد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به نقش پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: این مراکز باید از تجارب گذشته خود استفاده کنند و نقاط ضعف را برطرف سازند تا بتوانند به اهداف بلند خود دست یابند.

شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات خود را برای مردم تبیین کنند

وی همچنین به اهمیت جنگ شناختی دشمن اشاره کرد و گفت: امروز دشمن با جنگ شناختی تلاش دارد روحیه ملت ایران را هدف قرار دهد، در چنین شرایطی، مدیران پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان باید خدمات و تولیدات خود را برای مردم تبیین و منعکس کنند.

نماینده مردم محترم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: هر اقدامی که انجام می‌شود باید پیوست اطلاع‌رسانی داشته باشد تا مردم از دستاوردهای فرزندان خود آگاه شوند و احساس غرور ملی در جامعه تقویت شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری در پایان تأکید کرد: بیش از هر زمان دیگری باید به مردم به باورانیم که «می‌توانیم» و این باور، رمز پیشرفت و استقلال کشور است.

کد خبر 6624826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها