کشف اخلال ۳۸ هزار میلیارد ریالی در نظام توزیع شکر در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان گفت: در پی رصد هوشمندانه بازار نهاده‌های خوراکی و بررسی دلایل کمبود شکر و افزایش قیمت آن در بازار آزاد، مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که بخشی از شکر تولیدی یکی از کارخانه‌های قند استان به جای عرضه در شبکه رسمی، با تبانی مسئول کارخانه و به صورت عمده به شرکتی خارج از استان فروخته شده است.

وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، این تخلفات مورد بررسی دقیق قرار گرفت و طبق نظر کارشناسان، میزان اخلال در نظام اقتصادی بالغ بر ۷۵ هزار تُن شکر به ارزش تقریبی ۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار امجدیان تصریح کرد: در این رابطه دو متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از اعتراف صریح به تخلفات صورت‌گرفته، به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با رصد مستمر بازار کالاهای اساسی و برخورد قاطع با سودجویان، اجازه نخواهد داد عده‌ای با اخلال در نظام توزیع و ایجاد التهاب در بازار، امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازند.