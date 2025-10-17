کشف اخلال ۳۸ هزار میلیارد ریالی در نظام توزیع شکر در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان گفت: در پی رصد هوشمندانه بازار نهادههای خوراکی و بررسی دلایل کمبود شکر و افزایش قیمت آن در بازار آزاد، مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد که بخشی از شکر تولیدی یکی از کارخانههای قند استان به جای عرضه در شبکه رسمی، با تبانی مسئول کارخانه و به صورت عمده به شرکتی خارج از استان فروخته شده است.
وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، این تخلفات مورد بررسی دقیق قرار گرفت و طبق نظر کارشناسان، میزان اخلال در نظام اقتصادی بالغ بر ۷۵ هزار تُن شکر به ارزش تقریبی ۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار امجدیان تصریح کرد: در این رابطه دو متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از اعتراف صریح به تخلفات صورتگرفته، به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس با رصد مستمر بازار کالاهای اساسی و برخورد قاطع با سودجویان، اجازه نخواهد داد عدهای با اخلال در نظام توزیع و ایجاد التهاب در بازار، امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازند.
