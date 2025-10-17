انهدام باند «کیس دلال» در فرودگاه اصفهان؛ ۱۸ هزار دلار دولتی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد دهقان زاده اظهار کرد: در پی تلاش‌های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در یگان حفاظت هواپیمایی استان طی اقدام مشترک با پلیس فرودگاه، باند سازمان یافته اخلالگران ارزی موسوم به کیس دلال با هدایت اطلاعاتی صورت گرفته کشف و منهدم شد.

وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته دراین راستا از نامبردگان مبلغی بالغ بر ۱۸۰۰۰ دلار (مبلغ حدود ۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد تومان) ارز دولتی کشف شده که با اقدامات سازمان یافته و تشکیل باندهای اقتصادی اقدام به برهم زدن میزان عرضه و تقاضا در حوزه توزیع دلار دولتی می‌کردند و با تلاش فنی و اطلاعاتی، مجرمان اقتصادی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی اصفهان گفت: پرونده این افراد جهت رسیدگی قانونی، به مراجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع شده است.

دهقان زاده خاطر نشان کرد: درحال حاضر حفظ و صیانت از سنگرهای مختلف کشور از وظایف پاسداران انقلاب اسلامی بوده و در حوزه فرودگاهی نیز سپاه حفاظت هواپیمایی آمادگی هرگونه تلاش و مجاهدت را در راستای حفظ و صیانت از مأموریت محوله را داراست.