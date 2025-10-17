آئین آغاز سال زراعی جدید در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه آئین آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در استان لرستان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی، کشاورزان و بهرهبرداران در شهرستان بروجرد برگزار شد.
آئین آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ باهدف تبیین سیاستها و برنامههای بخش کشاورزی در سال جدید زراعی، معرفی الگوهای موفق تولید، ترویج شیوههای نوین کشت و ارتقای بهرهوری منابع آبوخاک برگزار شد.
آئین آغاز سال زراعی جدید در شهرستان بروجرد، بخش «شیروان»، روستای «کاروانه» و در مزرعه کشاورز نوآور آقای «هوشنگ هوشمند» برپا شد. در این برنامه، حاضران در جریان فعالیتها و برنامههای نوین زراعی قرار گرفتند.
نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این آئین با تأکید بر اهمیت آغاز سال زراعی جدید، بر ضرورت حرکت بهسوی کشاورزی دانشبنیان، استفاده از فناوریهای نو، افزایش بهرهوری و توسعه الگوی کشت متناسب با اقلیم لرستان تأکید کرد.
وی گفت: این برنامه، نمادی از آغاز فصل جدید تلاش کشاورزان لرستانی برای تولید پایدار، ارتقای امنیت غذایی و توسعهبخش کشاورزی استان به شمار میرود.
نظر شما