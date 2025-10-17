از مردم سالاری دینی تا شایسته سالاری؛ بازخوانی الگوهای حکمرانی رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، پنل تخصصی حکمرانی اسلامی مبتنی بر اندیشه قرآنی امام خامنه‌ای، از سری برنامه‌های کنگره بین‌المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در حوزه سیاست و حکمرانی به همت پژوهشگاه علوم انسانی امام صادق علیه السلام (دبیرخانه علمی کنگره) برگزار می‌شود.

در این پنل تخصصی سه مقاله برگزیده ارائه خواهد شود و حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی استاد حوزه و دانشگاه و نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رباست جلسه را برعهده دارد.

همچنین قاسم واثقی رئیس مرکز راهبردی نمایندگی ولی فقیه در سپاه دبیری جلسه را عهده دار خواهد بود.

الگوی شایسته سالاری در حکمرانی اسلامی از منظر امام خامنه ای با تاکید بر اندیشه قرآنی، دلالت پژوهشی سنن الهی و حکمرانی در اندیشه آیت الله خامنه ای و مؤلفه‌های سازنده الگوی مردم سالاری دینی در نگرش آیت الله خامنه‌ای از مقالات ارائه شده در این نشست است.

این نشست روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام - سالن جلسات شهید طهرانی مقدم قم برگزار می‌شود.