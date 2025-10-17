مدرسی: بحران کاهش ازدواج در جامعه رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، امام‌جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: از وظایف مؤمنان در برابر دین و معارف ایمان‌آوردن به‌تمامی موارد مطرح شده در دین است؛ در این نقطه دو بحث ایمان‌آوردن به‌تمامی ادیان گذشته و ایمان‌آوردن به‌تمامی احکام الهی مطرح می‌شود.

وی افزود: علت این امر است که در اصول دینمان اشتراک وجود دارد و همچنین هدف از دین عبارت است از رهایی از دنیاپرستی و طواغیت و این هدف در تمامی ادیان الهی وجود داشته است.

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مطالبات مردم در شرایط امروزی و وظیفه ملت در برابر شرایط ولنگاری عنوان کرد: روشنگری در مقابل نقشه‌های استعماری، جلوگیری از نفوذ ولنگاری در خانواده و اجتماع، مطالبه داشتن از مسئولان و تقویت بنیان فکری و اعتقادی جامعه در زمینه‌های معارف‌شناسی، تقویت گفتمان اجتماعی در عرصه عفت عمومی، حضور پررنگ در نمازهای جماعت، ریشه‌یابی مفاسد و ترک عفت عمومی در خانواده‌ها برای شناخت مسیر حرکت و نتیجه ولنگاری، تشویق افراد دارای زیست عفیفانه از جمله وظایف مؤمنان و مسلمانان در برابر وضعیت ولنگاری است.

وی افزود: بحران ازدواج، بحران فرزندآوری، بحران سقط جنین، بحران بلوغ زودرس و کم شدن تاب‌آوری اجتماعی آثار ولنگاری است و باید به آن توجه کرد.

مدرسی با اشاره به نشست شرم و شیخ تصریح کرد: با قطع نظر از دستاوردی که ممکن است این نشست داشته باشد، فرعونی بودن آمریکایی‌ها در این نشست بسیار قابل توجه است.

وی در پایان به مسئله حج و اهمیت طی کردن مراحل استطاعت تاکید کرد.