مدرسی: خودباوری و همت جمعی، کلید تقویت فرهنگ و مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به تبیین راهکارهای تقویت فرهنگ و انتقال بین‌نسلی آن پرداخت.

وی پرورش خودباوری، تقویت روحیه تعاون و همکاری ملی، افزایش همت جمعی و نگاه بین‌المللی به مسائل را از جمله راهکارهای کلیدی در تقویت فرهنگ برشمردند.

آیت‌الله مدرسی همچنین بر اهمیت کتابخوانی، تقویت حس کنجکاوی در چارچوب شرع و قانون، و توسعه بردباری و تاب‌آوری اجتماعی به عنوان ارکان این فرآیند تأکید کردند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آیات قرآن کریم، «تقوا»، «صبر» و «نیکوکاری» را از عوامل اصلی همراهی با خداوند متعال دانستند.

وی ایمان به تمام احکام دین اسلام و همچنین احترام به آموزه‌های همه ادیان توحیدی را از وظایف مؤمنان برشمردند و خاطرنشان کردند: فهم دقیق این احکام باید از طریق «تفقه در دین» صورت پذیرد.

آیت‌الله مدرسی در ادامه، با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار، استکبار را به معنای «خودبرتربینی» و «نادیده گرفتن دیگران» معرفی کردند و بر اهمیت گرامیداشت این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران تأکید نمودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل نوسانات بازار مالی در پی رویدادهای مختلف سیاسی و اقدامات ملت ایران پرداختند و این مسئله را نیازمند بررسی دقیق کارشناسی عنوان کردند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با تشکر از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با اشرار، بر لزوم تداوم و تشدید این برخوردها اصرار ورزیدند.