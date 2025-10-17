نوری: اعتماد به آمریکا و غرب خطای راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در شبستان امامزاده سلطان سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) برگزار شد، با اشاره به ادامه کشتار مردم بیدفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ملتهای آزاده جهان در برابر این همه جنایت نباید سکوت کنند و دفاع از مردم فلسطین وظیفهای همگانی است.
وی افزود: رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا و برخی دولتهای غربی به کشتار زنان و کودکان دست زده و چهره واقعی استکبار جهانی را بیش از پیش آشکار کرده است و امروز وجدانهای بیدار بشری باید علیه این فاجعه انسانی فریاد بزنند و اجازه ندهند جنایتکاران تاریخ، خود را پشت واژه صلح پنهان کنند.
امامجمعه بجنورد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از آرمان فلسطین گفت: دفاع از مردم غزه تنها یک موضع سیاسی نیست، بلکه تکلیف دینی، انسانی و اخلاقی است و امت اسلامی باید در این مسیر متحد و استوار باقی بماند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه اعتماد به آمریکا و غرب خطای راهبردی هست، تصریح کرد: تجربههای گذشته نشان داده است که دولتهای استکباری هرگز به وعدههای خود پایبند نبودهاند و هدف آنها از طرح آتشبس یا مذاکره، حفظ منافع صهیونیستها است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه ملی در عرصههای سیاسی، اقتصادی و نظامی اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت، از آرمانهای انقلاب اسلامی و ملتهای مظلوم جهان بهویژه مردم فلسطین دفاع خواهد کرد.
