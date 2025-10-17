غلامی: مردم و مسئولان به رعایت تقوا و عفاف اهتمام داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: از گام‌های شیطان پیروی نکنید؛ گوش دادن به او انسان را در مسیر منکرات و فحشاء قرار می‌دهد.

وی افزود: مردم باید هوشیار باشند و از همان ابتدا در برابر وسوسه‌های شیطان ایستادگی کنند تا زندگی فردی و اجتماعی سالم داشته باشند.

امام جمعه شیروان به مناسبت‌های مهم نیز اشاره کرد و گفت: ۲۴ مهر، سالروز حضور مقام معظم رهبری در شیروان و ۲۵ مهر، روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی مردم در مسائل اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: لازم است مردم و مسئولان با همکاری یکدیگر، مسیر اصلاح و پیشرفت را هموار کنند.

خطیب جمعه شیروان همچنین به اهمیت ورزش با فرهنگ اسلامی اشاره کرد و افزود: ورزش باید انسان‌های سالم، توانمند و با تقوا تربیت کند و از هرگونه آلوده شدن آن به بی‌اخلاقی جلوگیری شود.

وی در پایان به ضرورت حفظ عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: مسئولان حق ندارند از این قانون دینی عدول کنند و لازم است هم در عمل و هم در کار فرهنگی، این امر مورد توجه قرار گیرد.