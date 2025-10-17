  1. استانها
غلامی: مردم و مسئولان به رعایت تقوا و عفاف اهتمام داشته باشند

شیروان- امام جمعه شیروان گفت: رعایت تقوا، حجاب و عفاف از ضروریات دین است و مسئولان و مردم باید در عمل به آن اهتمام داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: از گام‌های شیطان پیروی نکنید؛ گوش دادن به او انسان را در مسیر منکرات و فحشاء قرار می‌دهد.

وی افزود: مردم باید هوشیار باشند و از همان ابتدا در برابر وسوسه‌های شیطان ایستادگی کنند تا زندگی فردی و اجتماعی سالم داشته باشند.

امام جمعه شیروان به مناسبت‌های مهم نیز اشاره کرد و گفت: ۲۴ مهر، سالروز حضور مقام معظم رهبری در شیروان و ۲۵ مهر، روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی مردم در مسائل اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: لازم است مردم و مسئولان با همکاری یکدیگر، مسیر اصلاح و پیشرفت را هموار کنند.

خطیب جمعه شیروان همچنین به اهمیت ورزش با فرهنگ اسلامی اشاره کرد و افزود: ورزش باید انسان‌های سالم، توانمند و با تقوا تربیت کند و از هرگونه آلوده شدن آن به بی‌اخلاقی جلوگیری شود.

وی در پایان به ضرورت حفظ عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: مسئولان حق ندارند از این قانون دینی عدول کنند و لازم است هم در عمل و هم در کار فرهنگی، این امر مورد توجه قرار گیرد.

